В Днепре популярный трамвай будет заканчивать работу раньше

Речь идет о трамвае №12, который следует от площади Старомостовой и до завода Металлоизделий.
По информации департамента транспорта ДМР, в среду, 1 ноября трамваи №12 закончат свою работу раньше. Последние отправления с окончательных остановок:
– от пл. Старомостова в 19:41;
— от завода Металлоизделий в 20:35.
Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути по ул. Часовых неба.
Обратите внимание и планируйте свой маршрут раньше времени.
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