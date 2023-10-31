В Днепре популярный трамвай будет заканчивать работу раньше

Трамвай в Днепре завершит работу раньше.

Речь идет о трамвае №12, который следует от площади Старомостовой и до завода Металлоизделий.

По информации департамента транспорта ДМР, в среду, 1 ноября трамваи №12 закончат свою работу раньше. Последние отправления с окончательных остановок:

– от пл. Старомостова в 19:41;

— от завода Металлоизделий в 20:35.

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути по ул. Часовых неба.

Обратите внимание и планируйте свой маршрут раньше времени.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: