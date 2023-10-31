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  • В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грн

В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грн

Сегодня 16:01
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В Днепре задержали директора кладбища за продажу мест для захоронений.

Новости Днепра про В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грн

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, подозреваемый требовал от местного жителя 40 тысяч гривен за место для захоронения родного человека, в то время как официальная сумма платежа составляет 4700 грн.

Мужчину задержали как раз при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Новости Днепра про В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грн

Новости Днепра про В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грн

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается, правоохранители проверяют причастность других лиц к незаконной сделке.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области штабист воинской части незаконно насчитал себе 3,5 млн «боевых».

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Новости Днепра про В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грнУкраїнська Новости Днепра про В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грнРусский

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