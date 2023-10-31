В Днепре задержали директора кладбища: продавал места для захоронений за 40 тыс. грн

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, подозреваемый требовал от местного жителя 40 тысяч гривен за место для захоронения родного человека, в то время как официальная сумма платежа составляет 4700 грн.
Мужчину задержали как раз при получении всей суммы неправомерной выгоды.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие продолжается, правоохранители проверяют причастность других лиц к незаконной сделке.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области штабист воинской части незаконно насчитал себе 3,5 млн «боевых».
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Александра Лучка
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