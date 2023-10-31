В двух крупных городах Днепропетровщины определились, когда начнут отопительный сезон

В Каменском и Желтых Водах объявили о старте отопительного сезона.

Тепло в городах будут подавать с 1 и 6 ноября соответственно. В Каменском начнут с медицинских учреждений, детсадов, школ и других учреждений социальной сферы. Все коммуникации уже готовы к старту отопительного сезона. Об этом сообщил городской голова Андрей Билоусов.

В дома тепло дадут чуть позже, а начисления коммуналки начнутся с момента фактической подачи теплоносителя в здания.

В Желтых Водах начало отопительного сезона запланировано на 6 ноября. В городском совете отметили, что сейчас предпосылок для старта подачи тепла нет, впрочем, с 12 ноября прогнозируют понижение температуры. Именно поэтому в конце недели могут понемногу начать давать тепло в дома горожан. Это поможет избежать перегрузки электросети.

В Днепре пока не объявлять о старте отопительного сезона. Тепло дадут только, как температура воздуха в течение трех дней составит не больше +8 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали, что отопительный сезон еще не начался, а жители Днепра уже задолжали 1,2 млрд. грн.

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