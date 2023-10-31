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В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: работала ПВО

Сегодня 11:41
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В Днепропетровской области во время тревоги, которая длилась с 11:07 до 11:13, слышали взрыв.

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: работала ПВО

Как выяснилось, это была работа ПВО – в Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Наша ПВО – сила. В Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник. Спасибо за точную работу! – написал он.

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: работала ПВО

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине с утра звучали взрывы: что это было.

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