В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: работала ПВО

В Днепропетровской области во время тревоги, которая длилась с 11:07 до 11:13, слышали взрыв.

Как выяснилось, это была работа ПВО – в Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Наша ПВО – сила. В Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник. Спасибо за точную работу! – написал он.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине с утра звучали взрывы: что это было.

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