В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: работала ПВО

Как выяснилось, это была работа ПВО – в Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Наша ПВО – сила. В Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник. Спасибо за точную работу! – написал он.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине с утра звучали взрывы: что это было.
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