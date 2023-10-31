У Дніпрі затримали директора кладовища: продавав місця для поховання за 40 тис. грн

У Дніпрі затримали директора кладовища за продаж місць для поховань.

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, підозрюваний вимагав від місцевого мешканця 40 тисяч гривень за місце для поховання рідної людини, тоді як офіційна сума платежу становить 4700 грн.

Чоловіка затримали якраз під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до незаконної оборудки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині штабіст військової частини незаконно нарахував собі 3,5 млн “бойових”.

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