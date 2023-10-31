Украинские хирурги спасли воина, в сердце которого застрял металлический осколок (ФОТО)

Это была сложнейшая операция, во время которой военному пришлось полностью остановить сердце.

Вчера, 30 октября, украинские врачи провели чрезвычайно сложную операцию – извлекли металлический осколок из сердца военнослужащего.

Об этом сообщают в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что военный получил минно-взрывную травму 24 октября во время боевых действий в Донецкой области. В его сердце застрял металлический осколок размером 7Х6Х5,5 мм.

Военные медики-хирурги стабилизировали состояние пациента и направили его в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. К операции пациента готовили три дня – она оказалась сложной из-за того, что осколок застрял в важной структуре сердца. Но благодаря профессионализму врачей на всех звеньях медицинской эвакуации пациента удалось спасти!

Операция была проведена в условиях искусственного кровообращения, сердце пришлось полностью остановить. Достать металлический осколок удалось благодаря инновационной методике – неодимовым магнитом. Эта методика разработана совместно с гражданскими врачами и уже спасла жизнь 96 военным, — говорится в сообщении.

Желаем нашему защитнику быстрого выздоровления, спасибо медикам за спасенную жизнь!

Напомним, ранее мы писали, что в больнице Днепра спасли воина, в шею которого попала пуля.

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