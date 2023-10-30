На Днепропетровщине в очередной раз зафиксировали двойную вспышку бешенства

Бешенство все еще бушует на Днепропетровщине.

По данным Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, в течение прошлой недели специалисты зафиксировали 2 очага бешенства среди животных.

Сейчас в зоне риска двое взрослых людей, уже получающих антирабическую лечебно-профилактическую терапию. Где именно произошла вспышка не уточняется, но специалисты провели противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Ситуация остается на контроле.

Напомним, ранее в Никополе лиса напала на домашнюю собаку, а на Днепропетровщине за год три тысячи человек пострадали от нападения животных.

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