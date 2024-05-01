«Да, выставили гнилое г**но на аукцион»: «Укрпочта» о продаже своих старых авто и критике в соцсетях

На днях «Укрпочта» объявила о продаже старых автомобилей.

Как сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, на аукцион «Prozorro.Продажи» выставлен 531 автомобиль в основном 90-х и 2000-х годов. Стоимость лотов, которые будут состоять каждый из от девяти до 134 единиц, стартует от 42 тыс. до 1,1 млн грн.

Среди транспорта будут присутствовать как авто иностранного производства (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz), так и из стран-агрессоров (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ и т.д.). Они или пополнят автопарк кого-то из коллекционеров, или (на что я надеюсь) попадут к волонтерам, и после ремонта и пересборки трех-четырех авто в одно на ходу, помогут ВСУ там, где это нужно, — написал Смелянский.

Пользователи соцсетей критически восприняли такой шаг «Укрпочты». Они сетовали как на неудовлетворительное техническое состояние авто, так и на необходимость аукциона вместо передачи машин напрямую военным.

В конце концов, в компании эмоционально отреагировали на критику. Соответствующее сообщение от имени «Укрпочты» появилось в Х (ранее Twitter).

Да, выставили гнилое говно на аукцион. Нет, не йоб**лись. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому надо, но не имеем права. Продаем старые машины на Prozorro, потому что этого требует закон, — говорится в сообщении.

Нестандартное сообщение «Укрпочты» вызвало еще больше обсуждений в соцсетях, чем первоначальное об аукционах. Украинцы разделились на тех, кто поддержал «крик души» государственной компании, и на тех, кто отмечает неприемлемость коммуникации в такой манере.

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