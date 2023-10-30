«Украинский Архитектурный Постмодерн»: в Днепре раскритиковали техно-киоск

Днепряне подвергли критике дизайн киоска на улице Титова.

На улице Титова расположен киоск, режущий глаза местным жителям. На «яркий» дизайн пожаловалась днепрянка Ирина в сообществе Urban Dnipro Community.

Это уже норма или все же шизофрения? — подписала свое сообщение с фото Ирина.

Киоск, где продают разные техно-мелочи и обслуживают технику, имеет довольно вопиющий дизайн, который выбивается из общего вида улицы. Кроме витрины, где стоят товары, по всему периметру размещена реклама. Днепряне считают, что она должна быть более сдержанной.

Ааааа! Жесть! Новый стиль в архитектуре – Украинский Архитектурный Постмодерн. Моя родная Титова, как тебя не любить, — пишут в комментариях.

Горожане предлагают обратиться в контакт-центр горсовета, что департамент, занимающийся регуляцией торговли и рекламы, оценил внешний вид киоска.

Это отдельная статья. Но обращаться на ту же горячую линию, чтобы проверили законность и дали официальный ответ. Просто документы на аренду земли мы не видим, а то, что реклама не соответствует дизайн-коду, это сразу видно, но это может каждый проверить, — отмечает Павел.

Напомним, в Днепре действует дизайн-код, согласно которому владельцы бизнеса должны оформлять рекламу на фасадах зданий. В частности, эти правила регулируют внешний вид построек в историческом ареале города и борются с визуальным шумом. К примеру, нельзя красить фасад в цвет, отличный от того, что указан в паспорте здания или размещать слишком огромный баннер.

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