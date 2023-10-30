До Словакии из Днепра можно доехать на поезде: как это сделать

Теперь купить билеты на поезда в Словакию из Днепра стало легче.
Выбрать город отправления — нажать «найти» — найти предложение пересадки на станции Мукачево — выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним кликом.
Продолжительность пересадки на ст. Мукачево: 1 ч 26 мин на пути в Кошице и 52 мин обратно.
Каждый день с платформы Западная ст. Мукачево курсируют 2 поезда в направлении Словакии:
На ст. Кошице можно осуществить следующие пересадки:
В обратном направлении:
Доехать станции Кошице для пересадки на рейсы в Мукачево вы можете:
Если вы едете в Братиславу – воспользуйтесь дневным поездом IC 521, который отправляется ежедневно из Братиславы в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04. Ближайший поезд в ст. Мукачево – №962 – отправляется в 11:46.
Если вы едете в Прагу – воспользуйтесь ночным поездом EN 443 «Slovakia», который отправляется ежедневно из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33. Ближайший поезд в ст. Мукачево – №960 – отправляется в 08:46.
Посадка на поезда в Кошице на станции Мукачево – с отдельной платформы: при выходе с вокзала налево до 10 мин пешком до платформы Западная.
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