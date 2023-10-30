Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До Словакии из Днепра можно доехать на поезде: как это сделать

Сегодня 16:42
просмотров

Укрзализныця напомнила, как жителям Днепра можно доехать до Словакии поездом.

Новости Днепра про До Словакии из Днепра можно доехать на поезде: как это сделать

Теперь купить билеты на поезда в Словакию из Днепра стало легче.

Как выбрать билет в мобильном приложении УЗ?

Выбрать город отправления — нажать «найти» — найти предложение пересадки на станции Мукачево — выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним кликом.

Продолжительность пересадки на ст. Мукачево: 1 ч 26 мин на пути в Кошице и 52 мин обратно.

Как удобно добраться до Словакии и Чехии поездами из Мукачево

Каждый день с платформы Западная ст. Мукачево курсируют 2 поезда в направлении Словакии:

  • №961 Мукачево – Кошице отправляется в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибывает на ст. Кошице в 18:17;
  • №963 Мукачево – Кошице отправляется в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибывает на ст. Кошице в 21:33.

На ст. Кошице можно осуществить следующие пересадки:

  • если вы путешествуете в Братиславу – пересаживайтесь на ночной поезд R 614 «Zemplin», который ежедневно отправляется из Кошице в 23:45 и прибывает в столицу Словакии в 05:33;
  • если вы путешествуете в Прагу – пересаживайтесь на ночной поезд EN 442 «Slovakia», который ежедневно отправляется из Кошице в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 07:38.

В обратном направлении:

  • №960 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно в 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибывает в Мукачево в 14:00;
  • №962 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно в 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибывает в Мукачево в 16:53.

Доехать станции Кошице для пересадки на рейсы в Мукачево вы можете:

Если вы едете в Братиславу – воспользуйтесь дневным поездом IC 521, который отправляется ежедневно из Братиславы в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04. Ближайший поезд в ст. Мукачево – №962 – отправляется в 11:46.

Если вы едете в Прагу – воспользуйтесь ночным поездом EN 443 «Slovakia», который отправляется ежедневно из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33. Ближайший поезд в ст. Мукачево – №960 – отправляется в 08:46.

Посадка на поезда в Кошице на станции Мукачево – с отдельной платформы: при выходе с вокзала налево до 10 мин пешком до платформы Западная.

Читайте также:

Новости Днепра про До Словакии из Днепра можно доехать на поезде: как это сделатьУкраїнська Новости Днепра про До Словакии из Днепра можно доехать на поезде: как это сделатьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 15:52
В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 14:52
В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)

В Днепре козы оккупировали АЗС.

В Днепре внезапно скончался известный адвокат
Новости Днепра
Сегодня 13:37
В Днепре внезапно скончался известный адвокат

В Днепре скончался адвокат Илья Бондарь.

В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов
Новости Днепра
Сегодня 13:04
В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов

В Днепре показали улицу без заборов.

Последние новости

В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции
В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Сегодня 15:52
6
просмотров
Житель Кривого Рога выдавал себя за пенсионера, чтобы сбежать в Румынию
Житель Кривого Рога выдавал себя за пенсионера, чтобы сбежать в Румынию

Жителя Кривого Рога будут судить за то, что он пытался пересечь границу с Румынией с фальшивым пенсионным.

Сегодня 15:44
3
просмотров
В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)
В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)

В Днепре козы оккупировали АЗС.

Сегодня 14:52
5
просмотров
В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество
В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК Украины.

Сегодня 14:51
6
просмотров
Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одежде
Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одежде

В супермаркете Днепра заметили мужчину, который носил фашистскую свастику на рукаве.

Сегодня 14:25
2
просмотров
На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли
На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли

Пора вспомнить о COVID-19!

Сегодня 13:58
6
просмотров
В Днепре внезапно скончался известный адвокат
В Днепре внезапно скончался известный адвокат

В Днепре скончался адвокат Илья Бондарь.

Сегодня 13:37
7
просмотров
В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов
В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов

В Днепре показали улицу без заборов.

Сегодня 13:04
4
просмотров
Отопительный сезон еще не начался, а жители Днепра уже задолжали 1,2 млрд грн
Отопительный сезон еще не начался, а жители Днепра уже задолжали 1,2 млрд грн

Отопительный сезон в Днепре должен начаться в начале ноября, но горожане уже должны за потребленное тепло 1,2 миллиарда гривен.

Сегодня 12:57
8
просмотров
Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)
Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

Проспект Гагарина в Днепре начали обустраивать  в 1960-х годах. К началу 1970-х строительство продвинулось к современной Подстанции – в 1975 году тут уже открылся ресторан «Старая Башня», к этому времени тут работал кинотеатр «Космос», началось возведение первых многоэтажек. До этого…

Сегодня 12:24
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх