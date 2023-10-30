До Словакии из Днепра можно доехать на поезде: как это сделать

Укрзализныця напомнила, как жителям Днепра можно доехать до Словакии поездом.

Теперь купить билеты на поезда в Словакию из Днепра стало легче.

Как выбрать билет в мобильном приложении УЗ?

Выбрать город отправления — нажать «найти» — найти предложение пересадки на станции Мукачево — выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним кликом.

Продолжительность пересадки на ст. Мукачево: 1 ч 26 мин на пути в Кошице и 52 мин обратно.

Как удобно добраться до Словакии и Чехии поездами из Мукачево

Каждый день с платформы Западная ст. Мукачево курсируют 2 поезда в направлении Словакии:

№961 Мукачево – Кошице отправляется в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибывает на ст. Кошице в 18:17;

№963 Мукачево – Кошице отправляется в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибывает на ст. Кошице в 21:33.

На ст. Кошице можно осуществить следующие пересадки:

если вы путешествуете в Братиславу – пересаживайтесь на ночной поезд R 614 «Zemplin», который ежедневно отправляется из Кошице в 23:45 и прибывает в столицу Словакии в 05:33;

если вы путешествуете в Прагу – пересаживайтесь на ночной поезд EN 442 «Slovakia», который ежедневно отправляется из Кошице в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 07:38.

В обратном направлении:

№960 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно в 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибывает в Мукачево в 14:00;

№962 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно в 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибывает в Мукачево в 16:53.

Доехать станции Кошице для пересадки на рейсы в Мукачево вы можете:

Если вы едете в Братиславу – воспользуйтесь дневным поездом IC 521, который отправляется ежедневно из Братиславы в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04. Ближайший поезд в ст. Мукачево – №962 – отправляется в 11:46.

Если вы едете в Прагу – воспользуйтесь ночным поездом EN 443 «Slovakia», который отправляется ежедневно из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33. Ближайший поезд в ст. Мукачево – №960 – отправляется в 08:46.

Посадка на поезда в Кошице на станции Мукачево – с отдельной платформы: при выходе с вокзала налево до 10 мин пешком до платформы Западная.

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