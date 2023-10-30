Внутри было трое детей: во время ракетной атаки под Днепром обломки повредили дом

Около двух ночи в пригороде Днепра был слышен взрыв. Утром выяснилось, что силам ПВО удалось уничтожить две ракеты. Впрочем, обломки вражеского железа наделали беды в Днепровском районе и упали на территорию частного дома.
В поврежденном обломками доме находились двое взрослых и трое детей. Об этом сообщил начальник военной администрации Днепровского района.
В дом уже привезли стройматериалы. Сегодня начнут устранять последствия атаки. Также обещают выделить помощь от территориального общества. Комиссия определит ущерб, и тогда должны выделить на местной сессии деньги.
Напомним, в результате сбития вражеской ракеты под Днепром также повреждены автомобиль и пятиэтажка.
Фото: Суспільне. Дніпро
Видео: телеграм-канал Дніпро Обласний
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