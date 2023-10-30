До Словаччини з Дніпра можна доїхати потягом: як це зробити

Відтепер придбати квитки на потяги до Словаччини з Дніпра стало легше.
Обрати місто відправлення – натиснути “знайти” – відшукати пропозицію пересадки на станції Мукачеве – обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком.
Тривалість пересадки на ст. Мукачево: 1 год 26 хв на шляху до Кошице та 52 хв зворотно.
Щодня з платформи Західна ст. Мукачево курсують 2 поїзди в напрямку Словаччини:
№961 Мукачево – Кошице вирушає о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуває на ст. Кошице о 18:17;
№963 Мукачево – Кошице вирушає о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуває на ст. Кошице о 21:33.
На ст. Кошице можна здійснити такі пересадки:
У зворотному напрямку:
Дістатися станції Кошице для пересадки на рейси до Мукачева ви можете:
Якщо ви подорожуєте з Братислави – скористайтесь денним поїздом IC 521, що вирушає щодня з Братислави о 06:22 та прибуває в Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №962 – вирушає об 11:46.
Якщо ви подорожуєте з Праги – скористайтесь нічним поїздом EN 443 «Slovakia», що вирушає щодня з Праги о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №960 – вирушає о 08:46.
Посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево – з окремої платформи: при виході з вокзалу ліворуч до 10 хв пішки до платформи Західна.
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