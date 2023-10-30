Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До Словаччини з Дніпра можна доїхати потягом: як це зробити

Сьогодні 16:42
просмотров

Укрзалізниця нагадала, як мешканцям Дніпра можна доїхати до Словаччини потягом.

Новости Днепра про До Словаччини з Дніпра можна доїхати потягом: як це зробити

Відтепер придбати квитки на потяги до Словаччини з Дніпра стало легше. 

Як обрати квиток у мобільному застосунку УЗ?

Обрати місто відправлення – натиснути “знайти” – відшукати пропозицію пересадки на станції Мукачеве – обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком.

Тривалість пересадки на ст. Мукачево: 1 год 26 хв на шляху до Кошице та 52 хв зворотно.

Як зручно дістатися Словаччини та Чехії поїздами з Мукачева 

Щодня з платформи Західна ст. Мукачево курсують 2 поїзди в напрямку Словаччини:

№961 Мукачево – Кошице вирушає о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуває на ст. Кошице о 18:17;
№963 Мукачево – Кошице вирушає о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуває на ст. Кошице о 21:33.

На ст. Кошице можна здійснити такі пересадки:

  • якщо ви подорожуєте до Братислави – пересідайте на нічний поїзд R 614 «Zemplin», що вирушає щодня з Кошице о 23:45 та прибуває до столиці Словаччини о 05:33;
  • якщо ви подорожуєте до Праги – пересідайте на нічний поїзд EN 442 «Slovakia», що вирушає щодня з Кошице о 22:08 та прибуває до столиці Чехії о 07:38.

У зворотному напрямку:

  • №960 Кошице – Мукачево вирушає щоденно о 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибуває до Мукачева о 14:00;
  • №962 Кошице – Мукачево вирушає щоденно о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуває до Мукачева о 16:53.

Дістатися станції Кошице для пересадки на рейси до Мукачева ви можете:

Якщо ви подорожуєте з Братислави – скористайтесь денним поїздом IC 521, що вирушає щодня з Братислави о 06:22 та прибуває в Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №962 – вирушає об 11:46.

Якщо ви подорожуєте з Праги – скористайтесь нічним поїздом EN 443 «Slovakia», що вирушає щодня з Праги о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №960 – вирушає о 08:46.

Посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево – з окремої платформи: при виході з вокзалу ліворуч до 10 хв пішки до платформи Західна.

Читайте також:

Новости Днепра про До Словаччини з Дніпра можна доїхати потягом: як це зробитиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на території 55-ї школи знайшли 13 упаковок з патронами: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 15:52
У Дніпрі на території 55-ї школи знайшли 13 упаковок з патронами: що кажуть у поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.

У Дніпрі декілька десятків кіз захопили АЗС (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:52
У Дніпрі декілька десятків кіз захопили АЗС (ВІДЕО)

У Дніпрі кози окупували АЗС.

У Дніпрі пограбували будинок прокурора: винесли золоті прикраси, 200 тис. грн та інше майно
Новини Дніпра
Сьогодні 14:51
У Дніпрі пограбували будинок прокурора: винесли золоті прикраси, 200 тис. грн та інше майно

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.…

Мешканець Дніпра прийшов скуплятися в АТБ зі свастикою на одязі
Новини Дніпра
Сьогодні 14:25
Мешканець Дніпра прийшов скуплятися в АТБ зі свастикою на одязі

У супермаркеті Дніпра помітили чоловіка, який носив фашистську свастику на…

Наверх