До Словаччини з Дніпра можна доїхати потягом: як це зробити

Укрзалізниця нагадала, як мешканцям Дніпра можна доїхати до Словаччини потягом.

Відтепер придбати квитки на потяги до Словаччини з Дніпра стало легше.

Як обрати квиток у мобільному застосунку УЗ?

Обрати місто відправлення – натиснути “знайти” – відшукати пропозицію пересадки на станції Мукачеве – обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком.

Тривалість пересадки на ст. Мукачево: 1 год 26 хв на шляху до Кошице та 52 хв зворотно.

Як зручно дістатися Словаччини та Чехії поїздами з Мукачева

Щодня з платформи Західна ст. Мукачево курсують 2 поїзди в напрямку Словаччини:

№961 Мукачево – Кошице вирушає о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуває на ст. Кошице о 18:17;

№963 Мукачево – Кошице вирушає о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуває на ст. Кошице о 21:33.

На ст. Кошице можна здійснити такі пересадки:

якщо ви подорожуєте до Братислави – пересідайте на нічний поїзд R 614 «Zemplin», що вирушає щодня з Кошице о 23:45 та прибуває до столиці Словаччини о 05:33;

якщо ви подорожуєте до Праги – пересідайте на нічний поїзд EN 442 «Slovakia», що вирушає щодня з Кошице о 22:08 та прибуває до столиці Чехії о 07:38.

У зворотному напрямку:

№960 Кошице – Мукачево вирушає щоденно о 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибуває до Мукачева о 14:00;

№962 Кошице – Мукачево вирушає щоденно о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуває до Мукачева о 16:53.

Дістатися станції Кошице для пересадки на рейси до Мукачева ви можете:

Якщо ви подорожуєте з Братислави – скористайтесь денним поїздом IC 521, що вирушає щодня з Братислави о 06:22 та прибуває в Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №962 – вирушає об 11:46.

Якщо ви подорожуєте з Праги – скористайтесь нічним поїздом EN 443 «Slovakia», що вирушає щодня з Праги о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №960 – вирушає о 08:46.

Посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево – з окремої платформи: при виході з вокзалу ліворуч до 10 хв пішки до платформи Західна.

Читайте також:

Українська

Автор: