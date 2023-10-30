Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Взял академотпуск и ушел на фронт: в Донецкой области погиб 22-летний студент Днепровской политехники

Взял академотпуск и ушел на фронт: в Донецкой области погиб 22-летний студент Днепровской политехники

Сегодня 09:30
просмотров

Вечная слава!

Новости Днепра про Взял академотпуск и ушел на фронт: в Донецкой области погиб 22-летний студент Днепровской политехники

В боях под Клещеевкой Донецкой области погиб студент НТУ «Днепровская политехника» Сергей Швыдкой. Ему было 22 года.

Об этом сообщили на странице вуза в Facebook.

Чтобы пойти на фронт, Сергей взял академотпуск. Служил стрелком, помощником гранатометчика.

Останется неизданным диплом Сергея Швыдкого, студента ММФ. Его вспоминают как организованного, общительного, взвешенного человека, не способного на нечестные поступки. Наш коллектив был благодарен родителям за такого сына и сейчас полностью разделяет непоправимую потерю, – говорится в сообщении.

Если у вас есть возможность, вы можете финансово помочь маме Сергея: 4149 4993 9665 0499, Сливец Людмила Васильевна.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная память…

Новости Днепра про Взял академотпуск и ушел на фронт: в Донецкой области погиб 22-летний студент Днепровской политехники

Читайте также:

Новости Днепра про Взял академотпуск и ушел на фронт: в Донецкой области погиб 22-летний студент Днепровской политехникиУкраїнська Новости Днепра про Взял академотпуск и ушел на фронт: в Донецкой области погиб 22-летний студент Днепровской политехникиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Искали с августа: на Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Новости Днепра
Сегодня 07:20
Искали с августа: на Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего мужчину

Причину смерти мужчины устанавливают правоохранители.

На Днепропетровщине командир-финансист и офицер-юрист нанесли воинской части 500 тыс. убытков
Новости Днепра
27.10.2023 18:42
На Днепропетровщине командир-финансист и офицер-юрист нанесли воинской части 500 тыс. убытков

Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч…

В Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые
Новости Днепра
27.10.2023 18:11
В Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые

Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.

Криворожский «дядя Федор»: пропавшего вчера юношу нашли в Никополе с кошкой в руках
Новости Днепра
27.10.2023 17:55
Криворожский «дядя Федор»: пропавшего вчера юношу нашли в Никополе с кошкой в руках

Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе,…

Последние новости

В Днепре и области с 1 ноября запретят рыбачить: какие исключения
В Днепре и области с 1 ноября запретят рыбачить: какие исключения

Запрет будет действовать до начала нерестовой кампании в 2024 году.

Сегодня 10:36
1
просмотров
В Днепре возле здания суда обнаружили тело мужчины: комментарий полиции
В Днепре возле здания суда обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

Предварительно, на теле не было телесных повреждений.

Сегодня 08:30
3
просмотров
Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий
Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий

Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.

Сегодня 07:40
5
просмотров
Искали с августа: на Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Искали с августа: на Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего мужчину

Причину смерти мужчины устанавливают правоохранители.

Сегодня 07:20
3
просмотров
Зарядите телефон: где сегодня в Днепре и пригороде будут выключать свет на 9 часов
Зарядите телефон: где сегодня в Днепре и пригороде будут выключать свет на 9 часов

Еще есть время подготовиться!

Сегодня 06:50
3
просмотров
Погода на 30 октября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 30 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Провоцируют подставные ДТП: на Днепропетровщине снова появились мошенники-пешеходы
Провоцируют подставные ДТП: на Днепропетровщине снова появились мошенники-пешеходы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области были отмечены мошенники-пешеходы. Они "лезут" под колеса и требуют компенсации.

Вчера 20:18
6
просмотров
Враг направил на Никополь дроны-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии
Враг направил на Никополь дроны-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии

Сегодня враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии и запускал дроны-камкидзе.

Вчера 19:39
5
просмотров
Защищал Украину с 2022 года: на войне погиб Защитник из Днепропетровской области
Защищал Украину с 2022 года: на войне погиб Защитник из Днепропетровской области

Вблизи н.п. Клищиевка Донецкой области погиб житель Никополя, солдат 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Донецкий Игорь Николаевич, 09.01.1972 г.р.

Вчера 18:01
4
просмотров
Веселый фермер: на Днепропетровщине мужчина вырастил 6 тысяч растений конопли
Веселый фермер: на Днепропетровщине мужчина вырастил 6 тысяч растений конопли

Правоохранители изъяли у мужчины наркотиков на 3 млн грн.

Вчера 16:52
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх