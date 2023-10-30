Взял академотпуск и ушел на фронт: в Донецкой области погиб 22-летний студент Днепровской политехники

Вечная слава!

В боях под Клещеевкой Донецкой области погиб студент НТУ «Днепровская политехника» Сергей Швыдкой. Ему было 22 года.

Об этом сообщили на странице вуза в Facebook.

Чтобы пойти на фронт, Сергей взял академотпуск. Служил стрелком, помощником гранатометчика.

Останется неизданным диплом Сергея Швыдкого, студента ММФ. Его вспоминают как организованного, общительного, взвешенного человека, не способного на нечестные поступки. Наш коллектив был благодарен родителям за такого сына и сейчас полностью разделяет непоправимую потерю, – говорится в сообщении.

Если у вас есть возможность, вы можете финансово помочь маме Сергея: 4149 4993 9665 0499, Сливец Людмила Васильевна.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная память…

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