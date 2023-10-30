Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Зарядите телефон: где сегодня в Днепре и пригороде будут выключать свет на 9 часов

Зарядите телефон: где сегодня в Днепре и пригороде будут выключать свет на 9 часов

Сегодня 06:50
просмотров

Еще есть время подготовиться!

Новости Днепра про Зарядите телефон: где сегодня в Днепре и пригороде будут выключать свет на 9 часов

Сегодня, 30 октября, в Днепре и пригороде выключат свет на 9 часов – с 08:00 до 17:00.

Причина все та же – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 30 сентября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
  • ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;
  • ул. Радуги: 36-А;
  • ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;
  • ул. Мечникова: 10, 11;
  • ул. Оздоровительная: 1-7, 9-А, 11-А, 12, 13, 18, 20;
  • ул. Павлова: 1, 4, 12;
  • ул. Пирогова: 1-7, 8-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51;
  • Новоалександровский сельский совет.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте также:

Новости Днепра про Зарядите телефон: где сегодня в Днепре и пригороде будут выключать свет на 9 часовУкраїнська Новости Днепра про Зарядите телефон: где сегодня в Днепре и пригороде будут выключать свет на 9 часовРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре возле здания суда обнаружили тело мужчины: комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В Днепре возле здания суда обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

Предварительно, на теле не было телесных повреждений.

Провоцируют подставные ДТП: на Днепропетровщине снова появились мошенники-пешеходы
Новости Днепра
Вчера 20:18
Провоцируют подставные ДТП: на Днепропетровщине снова появились мошенники-пешеходы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области были отмечены мошенники-пешеходы. Они…

Враг направил на Никополь дроны-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии
Новости Днепра
Вчера 19:39
Враг направил на Никополь дроны-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии

Сегодня враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии и запускал дроны-камкидзе.

Защищал Украину с 2022 года: на войне погиб Защитник из Днепропетровской области
Новости Днепра
Вчера 18:01
Защищал Украину с 2022 года: на войне погиб Защитник из Днепропетровской области

Вблизи н.п. Клищиевка Донецкой области погиб житель Никополя, солдат 93-й…

Последние новости

В Днепре возле здания суда обнаружили тело мужчины: комментарий полиции
В Днепре возле здания суда обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

Предварительно, на теле не было телесных повреждений.

Сегодня 08:30
3
просмотров
Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий
Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий

Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.

Сегодня 07:40
5
просмотров
Искали с августа: на Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Искали с августа: на Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего мужчину

Причину смерти мужчины устанавливают правоохранители.

Сегодня 07:20
3
просмотров
Погода на 30 октября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 30 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Провоцируют подставные ДТП: на Днепропетровщине снова появились мошенники-пешеходы
Провоцируют подставные ДТП: на Днепропетровщине снова появились мошенники-пешеходы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области были отмечены мошенники-пешеходы. Они "лезут" под колеса и требуют компенсации.

Вчера 20:18
6
просмотров
Враг направил на Никополь дроны-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии
Враг направил на Никополь дроны-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии

Сегодня враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии и запускал дроны-камкидзе.

Вчера 19:39
4
просмотров
Защищал Украину с 2022 года: на войне погиб Защитник из Днепропетровской области
Защищал Украину с 2022 года: на войне погиб Защитник из Днепропетровской области

Вблизи н.п. Клищиевка Донецкой области погиб житель Никополя, солдат 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Донецкий Игорь Николаевич, 09.01.1972 г.р.

Вчера 18:01
4
просмотров
Веселый фермер: на Днепропетровщине мужчина вырастил 6 тысяч растений конопли
Веселый фермер: на Днепропетровщине мужчина вырастил 6 тысяч растений конопли

Правоохранители изъяли у мужчины наркотиков на 3 млн грн.

Вчера 16:52
4
просмотров
Перепутала передачи: в Днепре на проспекте Поля автоледи въехала в магазин
Перепутала передачи: в Днепре на проспекте Поля автоледи въехала в магазин

Сегодня в Днепре на Проспекте Поля произошло ДТП.

Вчера 15:45
5
просмотров
В результате вражеского обстрела Никополя ранен 5-летний ребенок — начато расследование
В результате вражеского обстрела Никополя ранен 5-летний ребенок — начато расследование

Днепропетровская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Вчера 14:57
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх