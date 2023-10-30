Зарядите телефон: где сегодня в Днепре и пригороде будут выключать свет на 9 часов

Сегодня, 30 октября, в Днепре и пригороде выключат свет на 9 часов – с 08:00 до 17:00.
Причина все та же – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 30 сентября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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