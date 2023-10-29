Провоцируют подставные ДТП: на Днепропетровщине снова появились мошенники-пешеходы

Соответствующий пост опубликовали в Facebook-сообществе автомобилистов Кривого Рога.
Схема довольно проста, пешеходы «бросаются» под колеса медленно отъезжающего автомобиля, а затем требуют деньги за «компенсацию».
Недавно один из таких мошенников в Кривом Роге бросился под Мицубиси, ударился о правую дверцу, но когда увидел видеорегистратор, бросился бежать.
Если водитель не желает «решать» вопрос на месте, мошенники могут пожаловаться в полицию впоследствии.
Водителям советуют в таких случаях обязательно вызвать полицию. Обычно этого жулики не ожидают и просто уходят с места «ДТП».
Читайте также:
Автор:
Сегодня враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии и запускал дроны-камкидзе.
Вблизи н.п. Клищиевка Донецкой области погиб житель Никополя, солдат 93-й…
Правоохранители изъяли у мужчины наркотиков на 3 млн грн.
Сегодня в Днепре на Проспекте Поля произошло ДТП.
Сегодня враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии и запускал дроны-камкидзе.
Вблизи н.п. Клищиевка Донецкой области погиб житель Никополя, солдат 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Донецкий Игорь Николаевич, 09.01.1972 г.р.
Правоохранители изъяли у мужчины наркотиков на 3 млн грн.
Сегодня в Днепре на Проспекте Поля произошло ДТП.
Днепропетровская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрены серьезные штрафы за нарушение комендантского часа.
В городе Кривой Рог возле Центрального кладбища произошло смертельное ДТП.
Росіяни вночі чотири рази атакували мирні громади Нікопольщини.
Сегодня в 5 утра в Синельниковском районе возник пожар на улице Центральной села Водолажское.
Сегодня в своем доме скончался Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!