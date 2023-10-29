Провоцируют подставные ДТП: на Днепропетровщине снова появились мошенники-пешеходы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области были отмечены мошенники-пешеходы. Они "лезут" под колеса и требуют компенсации.

Соответствующий пост опубликовали в Facebook-сообществе автомобилистов Кривого Рога.

Схема довольно проста, пешеходы «бросаются» под колеса медленно отъезжающего автомобиля, а затем требуют деньги за «компенсацию».

Недавно один из таких мошенников в Кривом Роге бросился под Мицубиси, ударился о правую дверцу, но когда увидел видеорегистратор, бросился бежать.

Если водитель не желает «решать» вопрос на месте, мошенники могут пожаловаться в полицию впоследствии.

Водителям советуют в таких случаях обязательно вызвать полицию. Обычно этого жулики не ожидают и просто уходят с места «ДТП».

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