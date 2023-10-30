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Взяв академвідпустку і пішов на фронт: на Донеччині загинув 22-річний студент Дніпровської політехніки

Сьогодні 09:30
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Вічна слава!

Новости Днепра про Взяв академвідпустку і пішов на фронт: на Донеччині загинув 22-річний студент Дніпровської політехніки

У боях під Кліщіївкою на Донеччині загинув студент НТУ “Дніпровська політехніка” Сергій Швидкой. Йому було 22 роки.

Про це повідомили на сторінці вишу у Facebook.

Щоб піти на фронт, Сергій взяв академвідпустку. Служив стрільцем, помічником гранатометника.

Залишиться невиданим диплом Сергія Швидкого, студента ММФ. Його згадують як організовану, товариську, виважену людину, не здатну на нечесні вчинки. Наш колектив був вдячний батькам за такого сина і зараз сповна розділяє непоправну втрату, – йдеться у повідомленні.

Якщо у вас є можливість, ви можете фінансово допомогти мамі Сергія: 4149 4993 9665 0499, Сливець Людмила Василівна.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять…

Новости Днепра про Взяв академвідпустку і пішов на фронт: на Донеччині загинув 22-річний студент Дніпровської політехніки

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Новости Днепра про Взяв академвідпустку і пішов на фронт: на Донеччині загинув 22-річний студент Дніпровської політехнікиУкраїнська Новости Днепра про Взяв академвідпустку і пішов на фронт: на Донеччині загинув 22-річний студент Дніпровської політехнікиРусский

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