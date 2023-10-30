Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий

Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.

Россияне пытались атаковать область двумя ракетами, но их уничтожили бойцы из ПВК «Схід».

Обломки упали в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Также враг дважды бил по Никополю из артиллерии. Выпустили около полдесятка снарядов.

К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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