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Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий

Сегодня 07:40
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Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.

Новости Днепра про Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий

Россияне пытались атаковать область двумя ракетами, но их уничтожили бойцы из ПВК «Схід».

Обломки упали в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий

Новости Днепра про Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий

Новости Днепра про Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий

Также враг дважды бил по Никополю из артиллерии. Выпустили около полдесятка снарядов.

К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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Новости Днепра про Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарийУкраїнська Новости Днепра про Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарийРусский

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