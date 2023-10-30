Ночью на Днепропетровщине прогремели взрывы: официальный комментарий

Россияне пытались атаковать область двумя ракетами, но их уничтожили бойцы из ПВК «Схід».
Обломки упали в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Также враг дважды бил по Никополю из артиллерии. Выпустили около полдесятка снарядов.
К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!
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