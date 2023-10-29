Перепутала передачи: в Днепре на проспекте Поля автоледи въехала в магазин

Автоледи на Hyundai въехали в витрину магазина.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Областной».
По словам очевидцев, автомобиль был припаркован, но отправился прямо на встречу с витриной.
Судя по всему, девушка просто перепутала передачи.
Сейчас водители оказывают помощь врачи скорой.
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