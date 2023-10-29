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Позор в Кривом Роге: СК Днепр-1 разгромно уступил Кривбассу

Сегодня 08:46
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Вчера в Кривом Роге СК Днепр-1 уступил Кривбассу со счетом 0-3.

Новости Днепра про Позор в Кривом Роге: СК Днепр-1 разгромно уступил Кривбассу

Матч между лидерами УПЛ начался в 13 часов и был богат сюрпризами.

Счет открыл экс-игрок днепрян Кожушко, воспользовавшийся беспорядком в защите команды Максимаова и открывший счет.

На 41-й минуте Кузык удвоил счет, благодаря выстрелу из далека.

После перерыва что-то сделать СК Днепр так и не смог, вместо этого Кожушко сделал счет разгромным.

За весь матч команды на двоих нанесли всего 5 ударов в створ ворот.

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