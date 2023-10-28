Ворог вдень обстрілював Нікополь із важкої артилерії

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Для ударів росіяни використовували важку артилерію.
Спершу вдарив по районному центру. У місті пошкоджені 3 приватні будинки та лінія електропередач. Потім – вгатив по Червоногригорівській громаді. Там понівечені 10 осель місцевих, 5 господарських споруд, 3 гаражі. А ще – газогони й електромережі, – написав Лисак у Facebook.
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