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Ворог вдень обстрілював Нікополь із важкої артилерії

Сьогодні 19:49
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Ворог сьогодні вдень обстрілював Нікополь.

Новости Днепра про Ворог вдень обстрілював Нікополь із важкої артилерії

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Для ударів росіяни використовували важку артилерію.

Спершу вдарив по районному центру. У місті пошкоджені 3 приватні будинки та лінія електропередач. Потім – вгатив по Червоногригорівській громаді. Там понівечені 10 осель місцевих, 5 господарських споруд, 3 гаражі. А ще – газогони й електромережі, – написав Лисак у Facebook.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
 
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Новости Днепра про Ворог вдень обстрілював Нікополь із важкої артилеріїУкраїнська

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