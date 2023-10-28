Ворог вдень обстрілював Нікополь із важкої артилерії

Спершу вдарив по районному центру. У місті пошкоджені 3 приватні будинки та лінія електропередач. Потім – вгатив по Червоногригорівській громаді. Там понівечені 10 осель місцевих, 5 господарських споруд, 3 гаражі. А ще – газогони й електромережі, – написав Лисак у Facebook.