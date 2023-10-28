У Дніпрі чоловік почав різати собі вени у маршрутці

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Обласний“.
Інцидент трапився сьогодні, у маршрутці №146 (ЮМЗ-Яворницького).
Чоловіка змогли врятувати, після своєї невдалої спроби самогубства він залишив у салоні криваві сліди.
На місце викликали поліцейських, які зупинили самогубця. Причини такого вчинку з’ясовуються.
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