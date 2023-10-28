Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині 19-річна дівчина викрала гроші у знайомої пенсіонерки

На Дніпропетровщині 19-річна дівчина викрала гроші у знайомої пенсіонерки

Сьогодні 16:51
просмотров

У місті Жовті Води Дніпропетровської області 19-річна жінка викрала гроші у пенсіонерки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 19-річна дівчина викрала гроші у знайомої пенсіонерки

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Підозрювана зайшла до аккаунту жінки через телефон у мобільному банківському додатку і переказала кошти на свій банківський рахунок.

Дівчина попросила мобільний телефон для здійснення дзвінка у 71-річної сусідки по гуртожитку. Потерпіла відгукнулася на прохання знайомої та надала свій гаджет. Знаючи, що на телефоні сусідки мобільний додаток без пароля, підозрювана декількома транзакціями перевела собі кошти, – сказано у повідомленні Нацполіції.

Прокуратура оголосила дівчині про підозру у крадіжці за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за ч.1 ст. 361 ККУ.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 19-річна дівчина викрала гроші у знайомої пенсіонеркиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 19-річна дівчина викрала гроші у знайомої пенсіонеркиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на перехресті Січових Стрільців та Яворницького з будинку зірвало шифер
Новини Дніпра
Сьогодні 15:48
У Дніпрі на перехресті Січових Стрільців та Яворницького з будинку зірвало шифер

У Дніпрі продовжує вирувати непогода.

Збій у “ПриватБанку”: картки дніпрян не приймають у магазинах
Новини Дніпра
Сьогодні 15:04
Збій у “ПриватБанку”: картки дніпрян не приймають у магазинах

Сьогодні у "ПриватБанку" стався збій в роботі системи.

У Дніпрі “замінували” 35 торгівельних центрів
Новини Дніпра
Сьогодні 14:34
У Дніпрі “замінували” 35 торгівельних центрів

Вчора у Дніпрі знов активізувалися телефонні злодії.

У Дніпрі падають дерева, пошкоджені автівки та лінії електропостачання
Новини Дніпра
Сьогодні 13:39
У Дніпрі падають дерева, пошкоджені автівки та лінії електропостачання

Сьогодні у Дніпрі внаслідок шквального вітру падають дерева.

Наверх