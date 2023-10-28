На Дніпропетровщині 19-річна дівчина викрала гроші у знайомої пенсіонерки

У місті Жовті Води Дніпропетровської області 19-річна жінка викрала гроші у пенсіонерки.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Підозрювана зайшла до аккаунту жінки через телефон у мобільному банківському додатку і переказала кошти на свій банківський рахунок.

Дівчина попросила мобільний телефон для здійснення дзвінка у 71-річної сусідки по гуртожитку. Потерпіла відгукнулася на прохання знайомої та надала свій гаджет. Знаючи, що на телефоні сусідки мобільний додаток без пароля, підозрювана декількома транзакціями перевела собі кошти, – сказано у повідомленні Нацполіції.

Прокуратура оголосила дівчині про підозру у крадіжці за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за ч.1 ст. 361 ККУ.

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