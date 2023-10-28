В Днепре мужчина начал резать себе вены в маршрутке

На место вызвали полицейских, которые остановили самоубийцу. Причины такого поступка выясняются.

Мужчину смогли спасти, после своей неудачной попытки самоубийства он оставил в салоне кровавые следы.

Инцидент произошел сегодня, в маршрутке №146 (ЮМЗ-Яворницкого).

Об этом сообщает Telegram-канал « Днепр Областной «.

В Днепре неадекватный мужчина начал резать себе вены.

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