Збій у “ПриватБанку”: картки дніпрян не приймають у магазинах

Сьогодні у "ПриватБанку" стався збій в роботі системи.

У багатьох людей виникли складнощі із розрахунками карткою.

На “гарячій лінії” фін установи кажуть, що знають про проблему, та намагаються її виправити.

На початку жовтня у “ПриватБанк” вже був масштабний збій.

Тоді у клієнтів виникли великі складнощі під час оплат в торгових точках за допомогою POS-терміналів.

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