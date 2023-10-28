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Збій у “ПриватБанку”: картки дніпрян не приймають у магазинах

Сьогодні 15:04
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Сьогодні у "ПриватБанку" стався збій в роботі системи.

Новости Днепра про Збій у

Новости Днепра про Збій у

У багатьох людей виникли складнощі із розрахунками карткою.

На “гарячій лінії” фін установи кажуть, що знають про проблему, та намагаються її виправити.

На початку жовтня у “ПриватБанк” вже був масштабний збій. 

Тоді у клієнтів виникли великі складнощі під час оплат в торгових точках за допомогою POS-терміналів.

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