Збій у “ПриватБанку”: картки дніпрян не приймають у магазинах

У багатьох людей виникли складнощі із розрахунками карткою.
На “гарячій лінії” фін установи кажуть, що знають про проблему, та намагаються її виправити.
На початку жовтня у “ПриватБанк” вже був масштабний збій.
Тоді у клієнтів виникли великі складнощі під час оплат в торгових точках за допомогою POS-терміналів.
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