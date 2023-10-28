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У Дніпрі падають дерева, пошкоджені автівки та лінії електропостачання

Сьогодні 13:39
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Сьогодні у Дніпрі внаслідок шквального вітру падають дерева.

Новости Днепра про У Дніпрі падають дерева, пошкоджені автівки та лінії електропостачання

Негода вже заподіяла багато шкоди міській інфраструктурі.

На ж/м Перемога-3 впала велика тополя, при падінні дерево зачепило дроти і впав ще й стовп. Також ушкодження отримала автівка.

В іншому районі величезна гілка впала з дерева прямо на припарковану поряд автівку. 

Гілка пробила в машині скло, на щастя всередині не було людей.

Негода буде вирувати до кінця доби, за прогнозами синоптиків.

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Новости Днепра про У Дніпрі падають дерева, пошкоджені автівки та лінії електропостачанняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі падають дерева, пошкоджені автівки та лінії електропостачанняРусский

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