У Дніпрі падають дерева, пошкоджені автівки та лінії електропостачання

Сьогодні у Дніпрі внаслідок шквального вітру падають дерева.

Негода вже заподіяла багато шкоди міській інфраструктурі.

На ж/м Перемога-3 впала велика тополя, при падінні дерево зачепило дроти і впав ще й стовп. Також ушкодження отримала автівка.

В іншому районі величезна гілка впала з дерева прямо на припарковану поряд автівку.

Гілка пробила в машині скло, на щастя всередині не було людей.

Негода буде вирувати до кінця доби, за прогнозами синоптиків.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: