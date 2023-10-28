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В Днепре падают деревья, поврежденные автомобили и линии электроснабжения

Сегодня 13:39
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Сегодня в Днепре в результате шквального ветра падают деревья.

Новости Днепра про В Днепре падают деревья, поврежденные автомобили и линии электроснабжения

Непогода уже причинила много вреда городской инфраструктуре.

На ж/м Победа-3 упал большой тополь, при падении дерево зацепило провода и упал еще и столб. Также повреждения получила машина.

В другом районе огромная ветка упала с дерева прямо на припаркованный рядом автомобиль.

Ветвь пробила в машине стекло, к счастью, внутри не было людей.

Ненастье будет бурлить до конца суток, по прогнозам синоптиков.

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