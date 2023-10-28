В Днепре падают деревья, поврежденные автомобили и линии электроснабжения

Непогода уже причинила много вреда городской инфраструктуре.
На ж/м Победа-3 упал большой тополь, при падении дерево зацепило провода и упал еще и столб. Также повреждения получила машина.
В другом районе огромная ветка упала с дерева прямо на припаркованный рядом автомобиль.
Ветвь пробила в машине стекло, к счастью, внутри не было людей.
Ненастье будет бурлить до конца суток, по прогнозам синоптиков.
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