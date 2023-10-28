На Дніпропетровщині зловмисник поранив поліцейського ножем в обличчя

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
До поліції надійшов виклик про хуліганство 27 жовтня. На місці правоохоронці побачили напівроздягненого чоловіка, який хотів заподіяти собі шкоди.
Зловмисник поводився неадекватно та агресивно, а коли правоохоронці намагалися забрати ніж, завдав одному з поліцейського поранення.
Напарник був вимушений застосувати табельну зброю і поранив нападника у ногу. При падінні підозрюваний поранив себе у шию.
Місцевому жителю 32 роки, його вже затримали та доставили до лікарні.
За посягання на життя правоохоронця нападнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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