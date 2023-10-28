Над Дніпропетровщиною вночі збили 3 ракети, – Лисак

Вночі сили ППО збили 3 ворожі ракети.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

Вночі підрозділи ПвК “Схід” знищили в небі над областю 3 російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину. Класна робота, – написав голова ОВА у соцмережах.

Також ворог цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району і випустив півдесятка снарядів по тамтешніх селах.

Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

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