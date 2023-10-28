На війні загинув командир гранатометного взводу Микола Бобришов з Дніпропетровської області

Про це повідомляє Першотравенська міська рада.
У 2019 році чоловік приєднався до лав ЗСУ, службу проходив у складі 1-го штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
Бобришов Микола ніс службу командиром відділення гранатометного взводу, захищав Батьківщину у складі 1-го штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Був відзначений численими військовими нагородами, – сказано у повідомленні міськради.
У Героя залишилися батьки, брат, сестра, дружина та дворічна донька.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Героя.
Читайте також:
Автор:
На територію Дніпропетровської області заборонили завозити деякі товари з США…
Деякі виші Дніпра та Кривого Рогу визнали такими, які можуть…
Згоріле авто стоїть посеред двору в середмісті Дніпра.
У Дніпрі вандали знову націлилися на лавочки.