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  • На війні загинув командир гранатометного взводу Микола Бобришов з Дніпропетровської області

На війні загинув командир гранатометного взводу Микола Бобришов з Дніпропетровської області

Сьогодні 08:45
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На Бахмутському напрямку загинув мешканець Першотравенська 26-річний Бобришов Микола Анатолійович.

Новости Днепра про На війні загинув командир гранатометного взводу Микола Бобришов з Дніпропетровської області

Про це повідомляє Першотравенська міська рада.

У 2019 році чоловік приєднався до лав ЗСУ, службу проходив у складі 1-го штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Бобришов Микола ніс службу командиром відділення гранатометного взводу, захищав Батьківщину у складі 1-го штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Був відзначений численими військовими нагородами, – сказано у повідомленні міськради.

У Героя залишилися батьки, брат, сестра, дружина та дворічна донька.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Героя.

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Новости Днепра про На війні загинув командир гранатометного взводу Микола Бобришов з Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про На війні загинув командир гранатометного взводу Микола Бобришов з Дніпропетровської областіРусский

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