На війні загинув командир гранатометного взводу Микола Бобришов з Дніпропетровської області

На Бахмутському напрямку загинув мешканець Першотравенська 26-річний Бобришов Микола Анатолійович.

Про це повідомляє Першотравенська міська рада.

У 2019 році чоловік приєднався до лав ЗСУ, службу проходив у складі 1-го штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Бобришов Микола ніс службу командиром відділення гранатометного взводу, захищав Батьківщину у складі 1-го штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Був відзначений численими військовими нагородами, – сказано у повідомленні міськради.

У Героя залишилися батьки, брат, сестра, дружина та дворічна донька.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Героя.

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