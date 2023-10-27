Адмінів телеграм-каналу, які за гроші робили “білі квитки”, викрили на Дніпропетровщині

Як повідомили у Держприкордонній службі, на Дніпропетровщині викрили адмінів телеграм-каналу, які надавали послуги чоловікам, що хотіли втекти за кордон. Днями правоохоронці провели обшуки у помешканнях підозрюваних.
В одному з каналів у Telegram, який охоплював майже 14 тисяч підписників, розміщувалися повідомлення про допомогу чоловікам призовного віку у виїзді з України. Адміністратори цього каналу своїм клієнтам на вибір пропонували декілька варіантів перетинання кордону.
Серед послуг були такі:
До прикладу, “білий квиток” коштував від 900 доларів. Передоплату вносили після виготовлення документів, а решту плати – після успішного перетину кордону. Водночас можна було замовити послуги водія, який допомагав переїхали пропускний пункт.
Ділки обіцяли, що документи можна використовувати для виїзду декілька разів, а також завдяки їм можна було б проїжджати блок-пости та уникати мобілізації.
Під час обшуків у підозрюваних знайшли флеш-носії з бланками підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, комп’ютерну та іншу оргтехніку, за допомогою якої виготовляли підроблені документи, банківські картки, мобільні телефони, квитанції грошових переказів та інші предмети, які можуть бути доказами.
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