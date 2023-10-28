Над Днепропетровщиной ночью сбили 3 ракеты, — Лисак

В результате атаки погибших и пострадавших нет.

Также враг целил по Марганецкому обществу Никопольского района и выпустил полдесятка снарядов по тамошним селам.

Ночью подразделения ПВК «Восход» уничтожили в небе над областью 3 российские ракеты. Спасибо защитникам неба, что уберегли Днепропетровщину. Классная работа, – написал глава ОВА в соцсетях.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

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