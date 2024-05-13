Жителей Днепра и области предупредили об опасном и стихийном метеоявлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасном и стихийном метеорологическом явлении: 13-15 мая на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Об этом говорится на странице центра в Facebook.
Пожалуйста, в эти дни будьте осторожны с огнем!
Отметим, сегодня, по прогнозу синоптиков, в Днепре и области ожидается переменная облачность. Во второй половине дня — небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области 12-17°С, в Днепре 13-15°С.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ФОТО).
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