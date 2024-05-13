В Днепре на ж/м Приднепровск дети подожгли крышу магазина

В Приднепровске дети подожгли крышу магазина.

На ж/м Приднепровский двое детей устроили поджог крыши магазина. Как сообщают очевидцы, это случилось в прошлую пятницу, 10 мая, ориентировочно в 19:30.

Двое парней, которым на вид лет 10, подожгли крышу мебельного магазина. На видео, обнародованном в Facebook местными жителями, видно, что дети зажгли костер в углу, после чего скрылись с места происшествия. Неравнодушные горожане, увидев дым, успели вовремя вызвать спасателей.

Как рассказала пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник, сообщение о задымлении на крыше магазина поступало в экстренные службы. На месте работали представители ГСЧС, по указанному факту идет проверка.

Местные жители призывают родителей поговорить со своими детьми, чтобы те понимали серьезность своих действий.

Напомним, в Днепре на территории предприятия, а именно деревообрабатывающего цеха, вспыхнул масштабный пожар — подробности от ГСЧС.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: