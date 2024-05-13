Движение затруднено: в Днепре возле заезда на Новый мост произошло ДТП с мотоциклистом

В понедельник, 13 мая, на въезде на Новый мост в сторону центра Днепра произошло ДТП.
Как сообщают очевидцы, на месте работают медики. О состоянии пострадавшего мотоциклиста пока информации нет.
Водители отмечают, что сейчас движение на участке затруднено, в сторону центра города на левом берегу образуется пробка. Проездные крайне правый и центральный ряды дороги.
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