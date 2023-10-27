У центрі Дніпра знайшли автівку-привид (ФОТО)

На вулиці Володимира Мономаха можна знайти автівку-привид.
Про це повідомляє Dnepr.info.
Згоріла автівка стоїть посеред двору, біля інших припаркованих машин. Передісторію знищеного транспорту ніхто не знає, але відомо, що стоїть він тут не день, не місяць, а декілька років.
Вцілілі запчастини розпиляли та здали на метал, а понівечений корпус залишили на місці.
Залишки авто засипало осіннім листям.
Від авто майже нічого не залишилося.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області внаслідок ДТП спалахнула автівками з людьми всередині.
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