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У центрі Дніпра знайшли автівку-привид (ФОТО)

Сьогодні 20:44
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Згоріле авто стоїть посеред двору в середмісті Дніпра.

Новости Днепра про У центрі Дніпра знайшли автівку-привид (ФОТО)

На вулиці Володимира Мономаха можна знайти автівку-привид. 

Про це повідомляє Dnepr.info. 

Згоріла автівка стоїть посеред двору, біля інших припаркованих машин. Передісторію знищеного транспорту ніхто не знає, але відомо, що стоїть він тут не день, не місяць, а декілька років. 

Вцілілі запчастини розпиляли та здали на метал, а понівечений корпус залишили на місці. 

Залишки авто засипало осіннім листям. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра знайшли автівку-привид (ФОТО)

Новости Днепра про У центрі Дніпра знайшли автівку-привид (ФОТО)

Від авто майже нічого не залишилося. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра знайшли автівку-привид (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області внаслідок ДТП спалахнула автівками з людьми всередині. 

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