Криворізький “дядя Фьодор”: юнака, який зник вчора, знайшли у Нікополі з кицькою в руках

Понад дві доби у Кривому Розі шукали 14-річного Данила Косенкова, який пішов гуляти та не повернувся. Згодом поліціянти повідомили, що підлітка знайшли, жертвою злочину він не став.
Як виявилося, увесь цей час парубок був у Нікополі. За словами правоохоронців, зранку 27 жовтня їм зателефонували люди, які побачили на вокзалі у Нікополі юнака, який досить тривалий час блукав по місту з кішкою в руках.
Поліціянти виїхали на місце і зрозуміли, що це хлопець, якого розшукували другу добу. Правоохоронці зателефонували матері юнака, а потім забрали його до Кривого Рогу.
З Данилом та його мамою провели профілактичну бесіду.
Працівники поліції висловлюють вдячність небайдужим громадянам за допомогу у пошуках неповнолітнього.
Судячи з пилосмока в руках юнака, “покарання” йому вже вигадали.
Проте добре, що все завершилося хеппі-ендом.
Нагадаємо, раніше у Нікополі через добу знайшли дідуся, який пішов за гарбузами та зник. Як виявилося пізніше, він заблукав у траві Каховського водосховища і не зміг повернутися додому.
Читайте також:
Автор:
Адміни каналу пропонували повний спектр послуг: від оформлення документів до…
Через службову недбалість двох офіцерів військова частина понесла 500 тисяч…
Сталося це вчора, 26 жовтня, близько 18:00.
Рівень небезпеки - перший, жовтий.