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  • Криворізький “дядя Фьодор”: юнака, який зник вчора, знайшли у Нікополі з кицькою в руках

Криворізький “дядя Фьодор”: юнака, який зник вчора, знайшли у Нікополі з кицькою в руках

Сьогодні 17:55
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Хлопця, який зник у Кривому Розі, знайшли на вокзалі у Нікополі, де він бродив з кицькою на руках.

Новости Днепра про Криворізький

Понад дві доби у Кривому Розі шукали 14-річного Данила Косенкова, який пішов гуляти та не повернувся. Згодом поліціянти повідомили, що підлітка знайшли, жертвою злочину він не став. 

Як виявилося, увесь цей час парубок був у Нікополі. За словами правоохоронців, зранку 27 жовтня їм зателефонували люди, які побачили на вокзалі у Нікополі юнака, який досить тривалий час блукав по місту з кішкою в руках. 

Поліціянти виїхали на місце і зрозуміли, що це хлопець, якого розшукували другу добу. Правоохоронці зателефонували матері юнака, а потім забрали його до Кривого Рогу. 

З Данилом та його мамою провели профілактичну бесіду.

Працівники поліції висловлюють вдячність небайдужим громадянам за допомогу у пошуках неповнолітнього.

Новости Днепра про Криворізький

Судячи з пилосмока в руках юнака, “покарання” йому вже вигадали. 

Новости Днепра про Криворізький

Проте добре, що все завершилося хеппі-ендом. 

Новости Днепра про Криворізький

Нагадаємо, раніше у Нікополі через добу знайшли дідуся, який пішов за гарбузами та зник. Як виявилося пізніше, він заблукав у траві Каховського водосховища і не зміг повернутися додому. 

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