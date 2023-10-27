Криворізький “дядя Фьодор”: юнака, який зник вчора, знайшли у Нікополі з кицькою в руках

Хлопця, який зник у Кривому Розі, знайшли на вокзалі у Нікополі, де він бродив з кицькою на руках.

Понад дві доби у Кривому Розі шукали 14-річного Данила Косенкова, який пішов гуляти та не повернувся. Згодом поліціянти повідомили, що підлітка знайшли, жертвою злочину він не став.

Як виявилося, увесь цей час парубок був у Нікополі. За словами правоохоронців, зранку 27 жовтня їм зателефонували люди, які побачили на вокзалі у Нікополі юнака, який досить тривалий час блукав по місту з кішкою в руках.

Поліціянти виїхали на місце і зрозуміли, що це хлопець, якого розшукували другу добу. Правоохоронці зателефонували матері юнака, а потім забрали його до Кривого Рогу.

З Данилом та його мамою провели профілактичну бесіду.

Працівники поліції висловлюють вдячність небайдужим громадянам за допомогу у пошуках неповнолітнього.

Судячи з пилосмока в руках юнака, “покарання” йому вже вигадали.

Проте добре, що все завершилося хеппі-ендом.

Нагадаємо, раніше у Нікополі через добу знайшли дідуся, який пішов за гарбузами та зник. Як виявилося пізніше, він заблукав у траві Каховського водосховища і не зміг повернутися додому.

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