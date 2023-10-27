В центре Днепра заметили автомобиль-призрак (ФОТО)

Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.

На улице Владимира Мономаха можно найти автомобиль-призрак.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Сгоревший автомобиль стоит посреди двора, возле других припаркованных машин. Предысторию уничтоженного транспорта никто не знает, но известно, что он стоит здесь ни день, ни месяц, а несколько лет.

Уцелевшие запчасти распилили и сдали на металл, а изуродованный корпус оставили на месте.

Остатки авто засыпало осенними листьями.

От автомобиля почти ничего не осталось.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области в результате ДТП вспыхнули автомобили с людьми внутри.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: