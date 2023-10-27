В центре Днепра заметили автомобиль-призрак (ФОТО)

На улице Владимира Мономаха можно найти автомобиль-призрак.
Об этом сообщает Dnepr.info.
Сгоревший автомобиль стоит посреди двора, возле других припаркованных машин. Предысторию уничтоженного транспорта никто не знает, но известно, что он стоит здесь ни день, ни месяц, а несколько лет.
Уцелевшие запчасти распилили и сдали на металл, а изуродованный корпус оставили на месте.
Остатки авто засыпало осенними листьями.
От автомобиля почти ничего не осталось.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области в результате ДТП вспыхнули автомобили с людьми внутри.
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