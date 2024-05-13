На Днепропетровщине полицейские разыскивают 15-летнюю девушку

Полицейские Синельниковщины разыскивают 15-летнюю Анжелику Завгороднюю.
Известно, что 12 мая девушка ушла из дома в с. Вишневецкое и сейчас ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 165 см, волосы длинные темные, глаза карие.
Если вы видели Анжелику или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 068-562-33-73,102!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полицейские разыскивают 31-летнего мужчину: скрывается с 2023 года.
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