В Днепре на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ФОТО)

Погибших и травмированных нет.

Сегодня ночью в 01:06 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Днепровских Волн Амур-Нижнеднепровского района.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что пожар возник на территории частного предприятия в деревообрабатывающем цехе. Горело оборудование и сырье на площади 30 кв. м.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали в 03:24. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

К тушению возгорания привлекли 26 спасателей и 6 единиц техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни.

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