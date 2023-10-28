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  • У Дніпрі на перехресті Січових Стрільців та Яворницького з будинку зірвало шифер

У Дніпрі на перехресті Січових Стрільців та Яворницького з будинку зірвало шифер

Сьогодні 15:48
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У Дніпрі продовжує вирувати непогода.

Новости Днепра про У Дніпрі на перехресті Січових Стрільців та Яворницького з будинку зірвало шифер

Сильний вітер завдає неабиякої шкоди міській інфраструктурі. 

Сьогодні на перехресті вулиці Січових Стрільців та проспекту Яворницького з будинку зірвало шифер.

Можна з впевненістю сказати, що саме вітер став каталізатором руйнування.

Перехожі наражаються на серйозну небезпеку, комунальники повинні найближчим часом відремонтувати будівлю та огородити простір навколо.

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Новости Днепра про У Дніпрі на перехресті Січових Стрільців та Яворницького з будинку зірвало шиферУкраїнська

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