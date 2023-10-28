У Дніпрі на перехресті Січових Стрільців та Яворницького з будинку зірвало шифер

Сильний вітер завдає неабиякої шкоди міській інфраструктурі.
Сьогодні на перехресті вулиці Січових Стрільців та проспекту Яворницького з будинку зірвало шифер.
Можна з впевненістю сказати, що саме вітер став каталізатором руйнування.
Перехожі наражаються на серйозну небезпеку, комунальники повинні найближчим часом відремонтувати будівлю та огородити простір навколо.
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