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Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь

Сегодня 11:07
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Росіяни вночі чотири рази атакували мирні громади Нікопольщини.

Новости Днепра про Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.

Враг четырежды атаковал Никопольщину из артиллерии. Били по Никополю и Мировскому обществу. Выпустили полтора десятка снарядов, – заявил глава ВОР в соцсетях.

В городе повреждено государственное учреждение, 6 жилых домов и одно предприятие.

К счастью, погибших и травмированных нет.

В других общинах Днепропетровска ночь прошла без обстрелов

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