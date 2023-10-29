Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь

Росіяни вночі чотири рази атакували мирні громади Нікопольщини.

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.

Враг четырежды атаковал Никопольщину из артиллерии. Били по Никополю и Мировскому обществу. Выпустили полтора десятка снарядов, – заявил глава ВОР в соцсетях.

В городе повреждено государственное учреждение, 6 жилых домов и одно предприятие.

К счастью, погибших и травмированных нет.

В других общинах Днепропетровска ночь прошла без обстрелов

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