Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.
Враг четырежды атаковал Никопольщину из артиллерии. Били по Никополю и Мировскому обществу. Выпустили полтора десятка снарядов, – заявил глава ВОР в соцсетях.
В городе повреждено государственное учреждение, 6 жилых домов и одно предприятие.
К счастью, погибших и травмированных нет.
В других общинах Днепропетровска ночь прошла без обстрелов
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