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  • Переплутала передачі: у Дніпрі на проспекті Поля автоледі в‘їхала в магазин

Переплутала передачі: у Дніпрі на проспекті Поля автоледі в‘їхала в магазин

Сьогодні 15:45
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Сьогодні у Дніпрі на Проспекті Поля сталася ДТП.

Новости Днепра про Переплутала передачі: у Дніпрі на проспекті Поля автоледі в‘їхала в магазин

Автоледі на Hyundai в‘їхала у вітрину магазина. 

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Обласний”.

За словами очевидців, автівка була припаркована, але вирушила прямо на зустріч із вітриною.

Судячи з усього, дівчина просто переплутала передачі.

Зараз водійці надають допомогу лікарі швидкої. 

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Новости Днепра про Переплутала передачі: у Дніпрі на проспекті Поля автоледі в‘їхала в магазинУкраїнська Новости Днепра про Переплутала передачі: у Дніпрі на проспекті Поля автоледі в‘їхала в магазинРусский

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