Переплутала передачі: у Дніпрі на проспекті Поля автоледі в‘їхала в магазин

Автоледі на Hyundai в‘їхала у вітрину магазина.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Обласний”.
За словами очевидців, автівка була припаркована, але вирушила прямо на зустріч із вітриною.
Судячи з усього, дівчина просто переплутала передачі.
Зараз водійці надають допомогу лікарі швидкої.
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