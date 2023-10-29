Переплутала передачі: у Дніпрі на проспекті Поля автоледі в‘їхала в магазин

Сьогодні у Дніпрі на Проспекті Поля сталася ДТП.

Автоледі на Hyundai в‘їхала у вітрину магазина.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Обласний”.

За словами очевидців, автівка була припаркована, але вирушила прямо на зустріч із вітриною.

Судячи з усього, дівчина просто переплутала передачі.

Зараз водійці надають допомогу лікарі швидкої.

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