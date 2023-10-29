Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині у своєму будинку згорів чоловік

Сьогодні 10:37
просмотров

Сьогодні о 5 ранку у Синельниковському районі виникла пожежа на вулиці Центральній села Водолазьке.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у своєму будинку згорів чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку.

Пожежу тушили майже годину, під час гасіння виявили тіло чоловіка, 1974 року народження.

Вогонь також повністю знищив будинок, до ліквідації займання було залучено 9 рятувальників.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у своєму будинку згорів чоловікУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ворог вдень обстрілював Нікополь із важкої артилерії
Новини Дніпра
Вчора 19:49
Ворог вдень обстрілював Нікополь із важкої артилерії

Ворог сьогодні вдень обстрілював Нікополь.

У Кривому Розі чоловік взяв у заручники 6-річного племінника погрожуючи вбити себе сокирою
Новини Дніпра
Вчора 18:17
У Кривому Розі чоловік взяв у заручники 6-річного племінника погрожуючи вбити себе сокирою

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловік взяв у заручники…

У Дніпрі чоловік почав різати собі вени у маршрутці
Вчора 17:38
У Дніпрі чоловік почав різати собі вени у маршрутці

У Дніпрі неадекватний чоловік почав різати собі вени у маршрутці.

На Дніпропетровщині 19-річна дівчина викрала гроші у знайомої пенсіонерки
Новини Дніпра
Вчора 16:51
На Дніпропетровщині 19-річна дівчина викрала гроші у знайомої пенсіонерки

У місті Жовті Води Дніпропетровської області 19-річна жінка викрала гроші…

Наверх