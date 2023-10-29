На Дніпропетровщині у своєму будинку згорів чоловік

Сьогодні о 5 ранку у Синельниковському районі виникла пожежа на вулиці Центральній села Водолазьке.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку.

Пожежу тушили майже годину, під час гасіння виявили тіло чоловіка, 1974 року народження.

Вогонь також повністю знищив будинок, до ліквідації займання було залучено 9 рятувальників.

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