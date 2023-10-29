На Днепропетровщине в своем доме сгорел мужчина

Сегодня в 5 утра в Синельниковском районе возник пожар на улице Центральной села Водолажское.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома.

Пожар тушили почти час, во время тушения обнаружили тело мужчины, 1974 года рождения.

Огонь также полностью уничтожил здание, к ликвидации возгорания были привлечены 9 спасателей.

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