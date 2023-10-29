Дніпрянам приготуватись: в Україні можуть ввести серйозні штрафи за порушення комендантської години

Текст документа вже погоджений з Національною поліцією та МВС, повідомив Комітет з питань правоохоронної діяльності.
Депутатська комісія разом із заступником голови комітету Максимом Павлюком пропонує ввести штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17 000 грн).
Бізнес можуть карати ще жорсткіше – від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 – 102 000 грн).
Комендантська година у місті діє з 24 до 5 години ранку.
Зараз по закону поліція може обмежитися лише усним зауваженням, якщо громадянин не чинить опору та співпрацює з представником влади.
Читайте також:
Автор:
У місті Кривий Ріг біля Центрального кладовища сталася смертельна ДТП.
Росіяни вночі чотири рази атакували мирні громади Нікопольщини.
Сьогодні о 5 ранку у Синельниковському районі виникла пожежа на…
Ворог сьогодні вдень обстрілював Нікополь.