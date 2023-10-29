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Дніпрянам приготуватись: в Україні можуть ввести серйозні штрафи за порушення комендантської години

Сьогодні 13:41
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому передбачені серйозні штрафи за порушення комендантської години.

Новости Днепра про Дніпрянам приготуватись: в Україні можуть ввести серйозні штрафи за порушення комендантської години

Текст документа вже погоджений з Національною поліцією та МВС, повідомив Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Депутатська комісія разом із заступником голови комітету Максимом Павлюком пропонує  ввести штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17 000 грн).

Бізнес можуть карати ще жорсткіше – від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 – 102 000 грн).

Комендантська година у місті діє з 24 до 5 години ранку.

Зараз по закону поліція може обмежитися лише усним зауваженням, якщо громадянин не чинить опору та співпрацює з представником влади.

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Новости Днепра про Дніпрянам приготуватись: в Україні можуть ввести серйозні штрафи за порушення комендантської годиниУкраїнська

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