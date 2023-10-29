Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепрянам приготовиться: в Украине могут ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа

Днепрянам приготовиться: в Украине могут ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа

Сегодня 13:41
просмотров

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрены серьезные штрафы за нарушение комендантского часа.

Новости Днепра про Днепрянам приготовиться: в Украине могут ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа

Текст документа уже согласован с Национальной полицией и МВД, сообщил Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Депутатская комиссия вместе с заместителем председателя комитета Максимом Павлюком предлагает ввести штрафы для граждан от 500 до 1000 тысяч рублей (8500 – 17 000 грн).

Бизнес могут наказывать еще жестче – от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн).

Комендантский час в городе действует с 24 до 5 часов утра.

Сейчас по закону полиция может ограничиться лишь устным замечанием, если гражданин не сопротивляется и сотрудничает с представителем власти.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепрянам приготовиться: в Украине могут ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часаУкраїнська Новости Днепра про Днепрянам приготовиться: в Украине могут ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров
Новости Днепра
Сегодня 12:06
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров

В городе Кривой Рог возле Центрального кладбища произошло смертельное ДТП.

Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь
Новости Днепра
Сегодня 11:07
Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь

Росіяни вночі чотири рази атакували мирні громади Нікопольщини.

На Днепропетровщине в своем доме сгорел мужчина
Новости Днепра
Сегодня 10:37
На Днепропетровщине в своем доме сгорел мужчина

Сегодня в 5 утра в Синельниковском районе возник пожар на…

В Кривом Роге мужчина взял в заложники 6-летнего племянника угрожая убить себя топором
Новости Днепра
Вчера 18:17
В Кривом Роге мужчина взял в заложники 6-летнего племянника угрожая убить себя топором

В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина взял в заложники…

Последние новости

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров

В городе Кривой Рог возле Центрального кладбища произошло смертельное ДТП.

Сегодня 12:06
3
просмотров
Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь
Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь

Росіяни вночі чотири рази атакували мирні громади Нікопольщини.

Сегодня 11:07
4
просмотров
На Днепропетровщине в своем доме сгорел мужчина
На Днепропетровщине в своем доме сгорел мужчина

Сегодня в 5 утра в Синельниковском районе возник пожар на улице Центральной села Водолажское.

Сегодня 10:37
2
просмотров
Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Сегодня в своем доме скончался Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья".

Сегодня 09:49
2
просмотров
Позор в Кривом Роге: СК Днепр-1 разгромно уступил Кривбассу
Позор в Кривом Роге: СК Днепр-1 разгромно уступил Кривбассу

Вчера в Кривом Роге СК Днепр-1 уступил Кривбассу со счетом 0-3.

Сегодня 08:46
2
просмотров
Погода на 29 октября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 29 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Кривом Роге мужчина взял в заложники 6-летнего племянника угрожая убить себя топором
В Кривом Роге мужчина взял в заложники 6-летнего племянника угрожая убить себя топором

В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина взял в заложники родную мать и 6-летнего племянника.

Вчера 18:17
5
просмотров
В Днепре мужчина начал резать себе вены в маршрутке
В Днепре мужчина начал резать себе вены в маршрутке

В Днепре неадекватный мужчина начал резать себе вены.

Вчера 17:38
6
просмотров
На Днепропетровщине 19-летняя девушка похитила деньги у знакомой пенсионерки
На Днепропетровщине 19-летняя девушка похитила деньги у знакомой пенсионерки

В городе Желтые Воды Днепропетровской области 19-летняя женщина похитила деньги у

Вчера 16:51
4
просмотров
В Днепре на перекрестке Сечевых Стрельцов и Яворницкого с дома сорвало шифер
В Днепре на перекрестке Сечевых Стрельцов и Яворницкого с дома сорвало шифер

В Днепре продолжает бушевать ненастье.

Вчера 15:48
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх