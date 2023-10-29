Днепрянам приготовиться: в Украине могут ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа

Текст документа уже согласован с Национальной полицией и МВД, сообщил Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Депутатская комиссия вместе с заместителем председателя комитета Максимом Павлюком предлагает ввести штрафы для граждан от 500 до 1000 тысяч рублей (8500 – 17 000 грн).
Бизнес могут наказывать еще жестче – от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн).
Комендантский час в городе действует с 24 до 5 часов утра.
Сейчас по закону полиция может ограничиться лишь устным замечанием, если гражданин не сопротивляется и сотрудничает с представителем власти.
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