Смертельне ДТП на Дніпропетровщині: автівка протягнула пішохода 20 метрів

Про це повідомляє Telegram-канал “На Часі“.
За кермом автомобіля Mazda був 23-річний водій, у салоні двоє пасажирів, яких поранило уламками скла.
Особу загиблого досі не встановили, тому поліція просить допомогти з опізнанням загиблого.
Померлому 30-35 років, худорлявої статури, зріст близько 175 см, був одягнений у темну куртку, червону кофту з капюшоном, темні штани та чорні тканинні кросівки, зачіска середньої довжини, волосся русяве.
Інформацію про чоловіка можна повідомити за номером (068) 396-98-62.
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