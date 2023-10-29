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  • Смертельне ДТП на Дніпропетровщині: автівка протягнула пішохода 20 метрів

Смертельне ДТП на Дніпропетровщині: автівка протягнула пішохода 20 метрів

Сьогодні 12:06
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У місті Кривий Ріг біля Центрального кладовища сталася смертельна ДТП.

Новости Днепра про Смертельне ДТП на Дніпропетровщині: автівка протягнула пішохода 20 метрів

Про це повідомляє Telegram-канал “На Часі“.

За кермом автомобіля Mazda був 23-річний водій, у салоні двоє пасажирів, яких поранило уламками скла.

Особу загиблого досі не встановили, тому поліція просить допомогти з опізнанням загиблого.

Померлому 30-35 років, худорлявої статури, зріст близько 175 см, був одягнений у темну куртку, червону кофту з капюшоном, темні штани та чорні тканинні кросівки, зачіска середньої довжини, волосся русяве.

Інформацію про чоловіка можна повідомити за номером (068) 396-98-62.

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