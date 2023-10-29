Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено 5-річну дитину – розпочато розслідування

Вдень, 27 жовтня, російські військові обстріляли Нікополь з артилерії.
Внаслідок ворожої атаки осколкові поранення отримали 5-річна дитина та місцева мешканка. Вони госпіталізовані до лікарні, – сказано у повідомленні прокуратури.
Також були пошкоджені господарські споруди, сонячні батареї та критична інфраструктура.
Прокурори задокументували наслідки обстрілів та розпочали розслідування.
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