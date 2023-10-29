Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено 5-річну дитину – розпочато розслідування

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вдень, 27 жовтня, російські військові обстріляли Нікополь з артилерії.

Внаслідок ворожої атаки осколкові поранення отримали 5-річна дитина та місцева мешканка. Вони госпіталізовані до лікарні, – сказано у повідомленні прокуратури.

Також були пошкоджені господарські споруди, сонячні батареї та критична інфраструктура.

Прокурори задокументували наслідки обстрілів та розпочали розслідування.

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