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  • Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено 5-річну дитину – розпочато розслідування

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено 5-річну дитину – розпочато розслідування

Сьогодні 14:57
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Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Новости Днепра про Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено 5-річну дитину - розпочато розслідування

Вдень, 27 жовтня, російські військові обстріляли Нікополь з артилерії.

Внаслідок ворожої атаки осколкові поранення отримали 5-річна дитина та місцева мешканка. Вони госпіталізовані до лікарні, – сказано у повідомленні прокуратури.

Також були пошкоджені господарські споруди, сонячні батареї та критична інфраструктура.

Прокурори задокументували наслідки обстрілів та розпочали розслідування.

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Новости Днепра про Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено 5-річну дитину - розпочато розслідуванняУкраїнська

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