Веселый фермер: на Днепропетровщине мужчина вырастил 6 тысяч растений конопли

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Подозреваемый выращивал почти 6 тыс. растений конопли на собственных участках, а семена покупал в сети интернет.
Полученный урожай «фермер» сушил и перерабатывал в конечный продукт с помощью самодельного устройства.
Жителю г. Вольногорска сообщено о подозрении по фактам незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах и незаконного посева конопли (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 УКУ).
Примерная стоимость изъятого по ценам «черном рынке» превышает 3 млн грн.
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Козенко Антон
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