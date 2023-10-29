Веселый фермер: на Днепропетровщине мужчина вырастил 6 тысяч растений конопли

Правоохранители изъяли у мужчины наркотиков на 3 млн грн.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Подозреваемый выращивал почти 6 тыс. растений конопли на собственных участках, а семена покупал в сети интернет.

Полученный урожай «фермер» сушил и перерабатывал в конечный продукт с помощью самодельного устройства.

Жителю г. Вольногорска сообщено о подозрении по фактам незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах и незаконного посева конопли (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 УКУ).

Примерная стоимость изъятого по ценам «черном рынке» превышает 3 млн грн.

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