Веселий фермер: на Дніпропетровщині чоловік виростив 6 тисяч рослин коноплі

Правоохоронці вилучили у чоловіка наркотиків на 3 млн грн.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Підозрюваний вирощував майже 6 тис рослин коноплі на власних ділянках, а насіння купляв у мережі інтернет.

Отриманий урожай “фермер” висушував та перероблював на кінечний продукт за допомогою саморобного пристрою.

Мешканцю м. Вільногірська повідомлено про підозру за фактами незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах та незаконного посіву конопель (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 ККУ).

Орієнтовна вартість вилученого за цінами “чорному ринку” перевищує 3 млн грн.

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