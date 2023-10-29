Веселий фермер: на Дніпропетровщині чоловік виростив 6 тисяч рослин коноплі

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
Підозрюваний вирощував майже 6 тис рослин коноплі на власних ділянках, а насіння купляв у мережі інтернет.
Отриманий урожай “фермер” висушував та перероблював на кінечний продукт за допомогою саморобного пристрою.
Мешканцю м. Вільногірська повідомлено про підозру за фактами незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах та незаконного посіву конопель (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 ККУ).
Орієнтовна вартість вилученого за цінами “чорному ринку” перевищує 3 млн грн.
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Козенко Антон
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